Rissa nel quartiere Chiaia: i protagonisti hanno tra i 13 e i 16 anni. Carabinieri denunciano 6 persone

CHIAIA – Nottata movimentata nel cuore di Napoli e i protagonisti sono giovanissimi. Siamo a via Ascensione, nel quartiere Chiaia e i carabinieri della compagnia centro – allertati dal 112 – intervengono per la segnalazione di una grossa rissa. I militari raggiungono l’obbiettivo e nella strada stretta coperta da antichi ciottoli e che permette di raggiungere in pochi minuti la chiesa omonima dalla riviera di Chaia c’è chiacchiericcio ma alcuna rissa. Poco distanti, però, 6 ragazzini parlano tra loro e si allontanano velocemente. Sono giovanissimi, hanno tra i 13 e i 16 anni, sono tutti di buona famiglia e indossano felpe nere con cappuccio. Non fanno nulla di particolare ma i carabinieri decidono di fermarli e identificarli. Bastano pochi minuti ai militari per collegarli alla rissa segnalata poco prima. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza parlano chiaro e permettono ai militari di cristallizzare la vicenda. Poco prima c’era stata una rissa tra due gruppi di ragazzini e quei 6 appena fermati vi avevano fatto parte. I minorenni vengono così segnalati all’autoritá giudiziaria per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le indagini proseguono per identificare gli altri ragazzi.