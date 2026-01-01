Rissa con bottigliate e spari al ristorante “Villa Mauriello” a Licola: due feriti

LICOLA – Follia nella notte al ristorante “Villa Mauriello” a Licola di Giugliano dove, durante la cena di Capodanno, è scoppiata una violenta rissa tra due famiglie. Le violenze sono iniziate nella sala da ricevimento e poi sono continuate anche all’esterno del locale con alcuni uomini che si sono colpiti con calci, pugni e bottigliate. Tra le urla e le richieste di aiuto all’improvviso è stato esploso un colpo di pistola. Uno dei contendenti, infatti, durante la lite ha estratto una pistola ed ha sparato ad un 54enne all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, ma non è in pericolo di vita. Ferito anche un 37enne. I due sono originari di Caserta e Pomigliano d’Arco.

LA PAURA – Grande il trambusto e la paura: le urla e gli spari hanno richiamato l’attenzione di quanti in quel momento si trovavano in via Madonna del Pantano, strada che collega le frazioni di Licola e Varcaturo, dove sorgono diversi locali e discoteche. Sull’episodio indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare i partecipanti alla rissa. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno del ristorante e lungo la strada.