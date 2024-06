Rischio bradisismo, il Parco archeologico dei Campi Flegrei partecipa all’esercitazione

POZZUOLI – Anche il Parco archeologico dei Campi Flegrei partecipa ad EXE-Campi Flegrei 2024, l’esercitazione sul rischio bradisismo. Nella cornice dello scenario simulato dalla Protezione civile, nel pomeriggio di ieri, sono state testate le procedure di gestione del rischio che il Parco sta adottando da mesi nei luoghi aperti al pubblico. Nella giornata di oggi verranno simulate verifiche e protocolli operativi per la tutela del patrimonio in caso di emergenza.

L’ESERCITAZIONE – Quella di ieri è stata l’occasione per verificare le attività connesse allo scenario bradisismico 3, ossia relative ad un quadro di danneggiamento diffuso e, in particolare, le telecomunicazioni in emergenza tra i centri di coordinamento attraverso la rete radio regionale a microonde, la verifica dell’attivazione del volontariato, l’attivazione delle Unità di Crisi aziendali delle ASL Napoli 1 e ASL Napoli 2 con l’attivazione del presidio sanitario. Tra le procedure testate nella prima giornata: le verifiche tecniche sui sottoservizi e le infrastrutture, la richiesta della dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale da parte della Regione Campania e l’attivazione delle colonne mobili di soccorso da parte di altre regioni italiane. L’esercitazione prosegue anche oggi presso i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli con i test relativi alle procedure di evacuazione con un campione di popolazione e il trasferimento presso gli hub.