LA DENUNCIA/ «Continui blackout elettrici in via Diano a Pozzuoli»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno alla Redazione, sono Giovanni Martinelli, residente in via G. Diano 57 / C a Pozzuoli di fronte alla stazione della Metro. Ancora una volta, come sta accadendo da diversi mesi, sabato 22 giugno si è verificato un blackout di energia elettrica dalle ore 22.40 alle ore 00.45 di domenica 23 giugno per poi mancare ancora durante la notte, ma la cosa più strana è che la mancanza del energia si limita alla stazione della Metro coinvolgendo l’illuminazione pubblica di via G. Diano e poche abitazioni verso il Parco Bognar. Come ho già citato questo disagio lo stiamo subendo già da troppo tempo anche quando ci sono temporali. Spero che questa denuncia venga resa nota a organi interessati e risolvano. Grazie».