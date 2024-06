Simulazione di evacuazione flop a Pozzuoli, si presentano solo 9 persone su 200 prenotati

POZZUOLI – Questa mattina allo stand allestito dalla Protezione Civile sul lungomare di Pozzuoli per la simulazione del sisma, si sono presentati solo in quattro su duecento prenotazioni registrate. A loro si sono poi aggiunti altri cinque puteolani che non si erano prenotati, ma che si trovavano sul lungomare. Centinaia invece le persone a fare il bagno. Un vero e proprio flop che ha sconfortato anche l’amministrazione comunale. «Ai cittadini voglio dire che capisco le loro preoccupazioni, ma noi ci stiamo lavorando come non mai sul fenomeno del bradisismo, e dobbiamo dare sicurezza ai cittadini portando avanti le attività che stiamo mettendo in campo», ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. « Tutto quello che doveva essere fatto – ha sottolineato il primo cittadino – noi lo stiamo facendo senza perdita di tempo. Io non mi sento di condannare nessuno che non sia venuto, ho solo voglia di capire con dati alla mano e lavorare sulle criticità perché qui cerchiamo una soluzione a qualsiasi problema. Rifletto anche sul fatto che stiamo portando avanti delle esercitazioni e contemporaneamente stiamo vivendo uno stato di emergenza a Pozzuoli, quindi questo potrebbe essere una delle cause. La comunicazione ai cittadini su questa simulazione è stata fatta – ha concluso il primo cittadino – ora penso che bisogna capire effettivamente i motivi di questa scarsa partecipazione».