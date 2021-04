POZZUOLI – «Ripartiamo più forti di prima!» Questo slogan, che abbiamo coniato per trasmettere un messaggio di positività, da oggi accompagnerà anche la riapertura del “Rose and Crown”, lo storico pub che da oltre venti anni accompagna le serata di giovani, adulti e bambini. Il Rose and Crown di Pippo Tortorelli e dei fratelli Tony e Fabio Lucignano, è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 22 per offrire ai propri clienti panini, birre e sfizi di ogni genere, tutto nel pieno e rigoroso rispetto delle norme anti Covid. Rose and Crown si trova a via Napoli di fronte al Lungomare Sandro Pertini. Per contatti: 3277454335.