POZZUOLI – «Ripartiamo più forti di prima!» E’ anche lo slogan che accompagna la pescheria “Add ‘e guagliun” di Fabrizio Esposito. Si trova in via Severini 13 a Monterusciello. Tutti i giorni offre ai propri clienti pesce fresco, crostacei e frutti di mare. Per contatti: 3894474241.

1 di 2