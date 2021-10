POZZUOLI – Una pagina Facebook per promuovere il Rione Terra, l’antica e suggestiva rocca della città di Pozzuoli. Il prodotto social vuole divulgare in Italia e nel mondo le bellezze storiche dell’antico quartiere puteolano dove è custodita la storia dell’antica civiltà romana. Immagini, video, racconti, storie e news in tempo reale per conoscere il passato e seguire il presente e il futuro del Rione Terra.

La pagina Facebook è si trova all’indirizzo: https://www.facebook.com/rioneterra.it Bisogna seguire e cliccare su “mi piace” per ricevere tutte le notifiche degli aggiornamenti in tempo reale. Gli “amici” di Rione Terra potranno anche registrarsi e pubblicare a loro volte le foto delle loro esperienze sull’antica rocca.