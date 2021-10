POZZUOLI – Un parcheggio hi-tech con app per prenotare il posto auto ed effettuare pagamenti con carte di credito. E un trenino che accompagnerà i clienti in giro per la città, da via Napoli al centro storico di Pozzuoli. Sono i nuovi servizi che nelle prossime settimane offrirà il parcheggio Multipiano, fresco di privatizzazione. La struttura è stata data in concessione per 21 anni, a partire dal 6 ottobre scorso, alla Iblis service Srl, società di progetto/scopo nata il 25 maggio scorso dalla Sitec Srl, che ha partecipato al bando indetto dal comune di Pozzuoli. Insieme al Multipiano gestirà anche l’ex Cava Regia dove saranno ricavati 91 posti auto che andranno a sommarsi ai circa 350 posti della struttura di via San Francesco ai Gerolomini.

LE NUOVE TARIFFE – Oltre ai nuovi servizi ci saranno anche nuove tariffe orarie: dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 si pagherà un unico biglietto di 2 euro; mentre dalle ore 20 del venerdì alle 2 del lunedì si pagherà 3 euro per ogni ora o frazione. Il multipiano funzionerà 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana. Previste anche una serie di convenzioni con ristoranti, pub e attività commerciali della zona.

IL TRENINO – Infine una novità è rappresentata dall’introduzione di un treno turistico che dal parcheggio Multipiano accompagnerà i clienti fino al centro storico costeggiando il lungomare di via Napoli. Un servizio già presente in numerose città d’Italia e d’Europa e che da gennaio approderà anche a Pozzuoli.