Rione Terra, movimento di opposizione denuncia «Coop Culture chiede 500 euro a bambino per Summer Camp quando il Comune gliene dà 200mila»

POZZUOLI –«Rione Terra Summer Camp”. 500€ (!) a bambino al mese, dalle 9.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì. Col pranzo che ti devi anche portare da casa! È la nuova trovata di Coop Culture, alla quale il Comune dà 200 mila euro l’anno per la gestione del Percorso Archeologico». E’ quanto scrive e denuncia Pozzuoli Ora, movimento di opposizione rappresentato in consiglio comunale da Riccardo Volpe, in merito al Summer Cump organizzato presso l’antica Rocca da Coop Culture, che di recente si è aggiudicato il bando per la gestione proprio del percorso archeologico.

LA DENUNCIA – «È questo il “valore aggiunto” che volevano portare? Questa la “valutazione” di premialità fatta dall’amministrazione? -si chiede Pozzuoli Ora- Non solo il Comune ci rimette 200 mila euro all’anno, ma sono stati premiati anche per questa idea! Nessuna previsione per le fasce deboli, nessun coinvolgimento del territorio. Nessuna ricaduta occupazionale. Non è così che vogliamo gestire i nostri beni comuni. E ci batteremo sempre affinché questo modello di gestione, balordo, senza né capo né coda, venga messo definitivamente in soffitta!»