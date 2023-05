Box lager per 8 cardellini liberati da guardie zoofile e carabinieri forestali di Pozzuoli

POZZUOLI – I militari della Stazione dei carabinieri Forestale di Pozzuoli e le Guardie Venatorie e Zoofile della LIPU sono stati attrarti dagli insoliti cinguettii provenienti dal garage in via Flavio Gioia, a Napoli. Individuato il proprietario del locale si è capito che quel box era un vero e proprio lager. Gli otto cardellini erano detenuti in gabbie ed alcuni avevano la legatura tipica dei zimbelli. L’uomo già recidivo, è stato denunciato alla procura della Repubblica competente, per i reati di uccellagione e maltrattamento agli animali e i cardellini hanno ritrovato la loro libertà. Come previsto dalla Legge 157,92 articolo 28. “Ottima la sinergia fra le nostre guardie ed i Carabinieri Forestali. Continueremo incessanti la nostra battaglia contro i bracconieri a difesa della vita selvatica” ha spiegato Fabio Procaccini, Delegato LIPU di Napoli.