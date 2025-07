Rimborsi ai consiglieri comunali: Guardia di Finanza negli uffici del comune di Pozzuoli

POZZUOLI – Prosegue l’indagine della Guardia di Finanza sui rimborsi erogati ai consiglieri comunali di Pozzuoli. Dopo acquisizioni e controlli effettuati nelle sedi delle aziende che hanno assunto nove dei consiglieri finiti nell’inchiesta condotta dal nostro giornale sui “rimborsi d’oro”, nella giornata di ieri i finanzieri della Compagnia di Pozzuoli hanno puntato le loro attenzioni negli uffici del comune di Pozzuoli, in particolare nella segreteria generale. Ad agire, su delega della Corte dei Conti, sono stati i militari del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli che hanno acquisito una lunga serie di documenti, tra cui atti non protocollati. Le operazioni sono iniziate intorno alle 12 e sono andate avanti per l’intera giornata, fino alle 21.

L’INCHIESTA – Nel mirino sono finiti, tra le varie cose, contratti e rapporti di lavoro che i consiglieri hanno avuto o hanno tutt’ora con aziende private, le tempistiche di assunzione, la partecipazione alle commissioni consiliari, i fatturati delle aziende e i rimborsi mensili che, in alcuni casi, sono arrivati a superare anche i seimila euro mensili.

