Rifiuti abbandonati a Quarto: raffica di sanzioni

QUARTO – Tolleranza zero contro il deposito abusivo e fuori orario dei rifiuti. Da questa mattina nel comune di Quarto sono in corso controlli da parte della Polizia Municipale. Elevate finora diverse sanzioni, in particolare nella zona di Corso Italia, strada principale della città. Agenti e operai della ditta specializzata nella raccolta rifiuti stanno prelevando diversi sacchetti alla ricerca di indizi utili per risalire all’identità degli incivili di turno.