POZZUOLI / Il cinema inglese a Palazzo Toledo: Giuseppe Borrone presenta “Momenti di gloria”

POZZUOLI – Lunedì 30 marzo, alle ore 17, Palazzo Toledo ospiterà la presentazione di “Momenti di gloria. Il cinema inglese in 200 film” (Edizioni Falsopiano, 2025). L’opera è l’ultima fatica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, figura di riferimento del settore, con una carriera trentennale tra la direzione di festival (Edera Film Festival, Bagnoli Film Festival) e storiche rassegne. L’incontro, patrocinato dal Comune di Pozzuoli, sarà moderato dal critico cinematografico Alberto Castellano. Il volume si configura come un’immersione profonda in una cinematografia capace di essere, allo stesso tempo, sofisticata e popolare. Prendendo in prestito il titolo dal capolavoro premio Oscar del 1981, Borrone seleziona 200 pellicole per raccontare un secolo di trasformazioni: dalle prime opere di Alfred Hitchcock alle commedie “black” della Ealing, passando per il realismo sociale dei kitchen sink movies fino alla British Renaissance degli anni ’80. Il testo esplora grandi classici, perle di nicchia, avanguardie sperimentali e le più recenti folgorazioni contemporanee, scavando nell’identità di una nazione. Attraverso il grande schermo, l’autore rilegge infatti i cambiamenti sociali e politici del Regno Unito, offrendo al lettore una bussola preziosa per orientarsi tra i tesori della cultura d’Oltremanica. Un appuntamento imperdibile per cinefili e curiosi che vogliano riscoprire il fascino intramontabile della Terra d’Albione.