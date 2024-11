POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da UIL FPL Napoli e Campania: “La Scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento all’articolo apparso il 26 u.s. sulla vostra testata a firma del giornalista G. Del Giudice “La conferma della Comandante dei Vigili nel mirino dei sindacati…”, tiene a precisare, che la nota inviata e richiamata nell’articolo mirava unicamente a sollecitare un tavolo di confronto già concordato in sede di precedenti trattative e non una interferenza o condizionamento in scelte che rimangono di esclusiva competenza della parte politica. Quanto riportato nel suddetto articolo sono unicamente deduzioni formulate dal giornalista in questione, pertanto, con la presente si chiede formale smentita e di chiarire con stesso mezzo quanto precedentemente esposto.”