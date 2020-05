POZZUOLI – A partire da domani, mercoledì 27 maggio 2020, riprenderanno a Pozzuoli le fiere settimanali di Monterusciello e Rione Toiano. Ci saranno una serie di norme comportamentali e organizzative da seguire che riguardano tanto gli operatori quanto gli avventori. Tutti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina ed evitare assembramenti. I posteggi saranno posizionati in modo da garantire la distanza di un metro fra loro e ove non sia possibile dovranno essere separati da una barriera di plexiglass.

LE PULIZIE – Gli operatori avranno inoltre l’incombenza di garantire la pulizia e l’igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle attività e, in caso di vendita di abbigliamento, dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare per scegliere in autonomia, toccandola con le mani, la merce. I guanti “usa e getta” sono necessari anche nelle attività di acquisto di alimenti e bevande.

Gli accessi, infine, saranno regolamentati differenziando i percorsi di entrata e di uscita dal mercato. La polizia municipale potenzierà i controlli per il rispetto delle norme in entrambe le aree mercatali, anche con l’ausilio dei volontari della protezione civile.