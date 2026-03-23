Referendum, un plebiscito per il NO nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Il risultato nazionale vede prevalere il No, con un’affluenza che si attesta al 58,85%, tra le più alte nella storia dei referendum costituzionali della Repubblica, seconda solo a quella del 2016. Nei Campi Flegrei il dato dell’affluenza conferma la tendenza nazionale, con una partecipazione complessiva del 50,37%, uguale alla media regionale (50,38%) superiore a quella della provincia di Napoli (49,29%). Nel dettaglio, il No prevale in maniera plebiscitaria nella totalità dei comuni flegrei. A Pozzuoli il primo posto dei voti e registra il 76,73% di voti contrari, a Bacoli il 71,93%, a Quarto il 71,68% e a Monte di Procida il 67,45%. Il confronto con il resto del Paese evidenzia come il dato locale sul NO si collochi molto al di sopra della media nazionale (53,7%), invece in tendenza con il dato regionale che ha visto trionfare il NO con il 65%.