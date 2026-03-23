America’s Cup, al via il Career Day: a Pozzuoli incontro tra disoccupati e aziende

POZZUOLI – Una giornata che vedrà l’incontro tra domanda e offerta, tra disoccupati e datori di lavoro con l’obiettivo di costruire opportunità, relazioni e un futuro nel mondo del lavoro. È questo lo spirito del Career Day “Orizzonti Flegrei – Dalla passione al lavoro” in programma domani a Pozzuoli. L’evento è indirizzato a giovani e meno giovani in cerca di un’occupazione e alle imprese interessate a incontrare candidati da inserire nel proprio staff, sia a studenti, giovani e professionisti pronti a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. Il focus sarà su settori strategici e in continua crescita: turismo, commercio e pubblici esercizi, ambiti chiave per l’economia locale. Un’attenzione ancora più significativa alla luce dei grandi eventi internazionali che interesseranno il territorio campano, come l’America’s Cup che si terrà a Napoli nel 2027 e che interesserà anche la città di Pozzuoli e tutti i Campi Flegrei. Un appuntamento di portata mondiale che genererà importanti ricadute nel settore turistico-ricettivo, servizi, accoglienza, logistica ed eventi, oltre a concrete opportunità occupazionali dirette e nell’indotto.

L’INCONTRO – Per le imprese, il Career Day rappresenta un’occasione strategica per intercettare candidati selezionati e fortemente motivati. La partecipazione è gratuita e ogni realtà aderente avrà a disposizione: una postazione dedicata per l’attività di recruiting, la possibilità di svolgere colloqui individuali e il supporto organizzativo e logistico da parte dello staff. Per chi, invece, è in cerca di occupazione, di una nuova sfida o di un reinserimento nel mondo del lavoro, l’evento rappresenta un acceleratore di opportunità. Durante il Career Day i candidati potranno incontrare direttamente aziende e responsabili HR, sostenere colloqui conoscitivi immediati, dare maggiore visibilità al proprio profilo, ampliare il proprio network professionale e ricevere informazioni aggiornate sui profili più richiesti e sui trend di mercato. Il Career Day “Orizzonti Flegrei – Dalla passione al lavoro” è promosso da Gesfor Academy ed è in programma il 24 marzo 2026 alle ore 14:30 presso la sede di Via Campana 268 – Pozzuoli.