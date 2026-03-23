POZZUOLI/ Convocato nuovo consiglio comunale

POZZUOLI – Convocato un nuovo Consiglio Comunale. La seduta si terrà il giorno giovedì, 26 marzo, alle ore 10:00 in prima convocazione ed il giorno venerdì, 27 marzo, alle ore 10:00 in seconda convocazione nella sala delle adunanze nella sala delle adunanze, “Nino Gentile”, in via Tito Livio. Nel corso della seduta sarà trattati tre ordini del giorni: lettura e approvazione verbali sedute del 23/02/2026, da n. 10 a n. 39, e del 26/02/2026, da n. 40 a n.47; la surroga componente commissione locale paesaggio e l’indirizzo per interventi in favore dei nuclei familiari di cui all’ordinanza sindacale n. 545 del 04.12.2025.