POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di contagi nella città di Pozzuoli. Tra il 31 dicembre e il 1 gennaio i nuovi casi di covid-19 sono stati 542 su 2.991 tamponi analizzati in 24 ore. Numeri che portano a 1.633 il totale delle persone attualmente colpite dal virus in città a fronte di 35 guarite negli ultimi due giorni.

LE CODE – Ancora presi d’assalto i punti tampone dell’ospedale Santa Maria delle Grazie e del palasport di Monterusciello con lunghe code di auto che hanno caratterizzato gli ultimi due giorni.