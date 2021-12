Cari lettori, il nostro auspicio è poter raccontare nel 2022 notizie che siano all’insegna di una maggiore serenità per tutti. Quest’anno, che sta ormai per concludersi, è stato faticoso e pesante per ciascuno di noi.

Ci auguriamo, allora, che nei prossimi mesi si possa uscire presto da questa triste e drammatica emergenza sanitaria. Cogliamo così l’occasione per ringraziare tutti voi che ci leggete ogni giorno e che permettete a noi di informarvi quotidianamente.

Che il 2022 sia un anno di rinascita e di buone notizie.

Buon anno a tutti!!