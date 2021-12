POZZUOLI – Sono 205 i nuovi casi di Covid-19 a Pozzuoli. Ieri sono stati processati 1563 tamponi e si è arrivati a 1126 positivi in totale. In aumento anche il numero delle vittime: un altro cittadino è stato strappato alla vita dal coronavirus. Sono 106 le persone che hanno perso la loro battaglia contro la pandemia. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus ad oggi, inoltre, 8146 puteolani hanno contratto il virus. La situazione è critica in tutta la Campania: il bollettino dell’Unità di Crisi, relativo alla giornata di ieri, conta 11.492 nuovi contagi su 115.863. In crescita l’occupazione dei posti di degenza ordinaria.