Ragazzino aggredito in piazza a Pozzuoli: spuntano i coltelli, la Polizia evita il peggio

POZZUOLI – Attimi di paura in piazza a Pozzuoli dove una lite tra ragazzini ha rischiato di finire in tragedia. Protagonisti un 15enne di Quarto e un 16enne di Pozzuoli, che hanno aggredito un loro coetaneo durante un diverbio. Dopo averlo colpito con calci e pugni nei pressi di un distributore automatico, uno dei minori coinvolti ha estratto un coltello cercando di colpire la vittima. Provvidenziale, però, è stato l’intervento di alcuni poliziotti in borghese che hanno evitato il peggio. Dopo aver fatto perdere in un primo momento le loro tracce, gli aggressori sono stati identificati e denunciati in stato di libertà dagli agenti del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Raffaele Esposito, grazie alle immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati nella piazza. Indagini sono in corso anche per accertare eventuali altre responsabilità, tra cui un possibile tentativo di rapina del telefono della vittima.