Primario di Chirurgia aggredito all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Il primario del reparto di chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è stato aggredito nel primo pomeriggio di oggi da alcuni familiari di un paziente deceduto per cause ancora da chiarire. È quanto fa sapere l’associazione a tutela del personale sanitario “Nessuno Tocchi Ippocrate”

L’AGGRESSIONE – Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i parenti dell’uomo hanno fatto irruzione all’interno del reparto e hanno colpito con alcuni pugni il primario della UOC di chirurgia. L’episodio si sarebbe verificato intorno all’ora di pranzo, generando momenti di tensione all’interno della struttura sanitaria. Il medico ha successivamente ricevuto le prime cure presso il pronto soccorso e ha provveduto a farsi refertare. Contestualmente, è scattata d’ufficio la denuncia per quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.