POZZUOLI/ Il Lago d’Averno si tinge nuovamente di rosso – LE FOTO

POZZUOLI – Lo specchio d’acqua dell’Averno, l’antico “lago senza uccelli”, è tornato a mostrare in questi giorni una suggestiva colorazione rosso-bruna. Il fenomeno, particolarmente visibile sulla sponda antistante i resti del cosiddetto Tempio di Apollo (area dove sono attualmente in corso lavori di messa in sicurezza e consolidamento strutturale), continua ad attirare la curiosità di residenti e visitatori. Si tratta di un fenomeno del tutto naturale e periodico: la colorazione è dovuta alla fioritura della Planktothrix rubescens, un cianobatterio coloniale d’acqua dolce, comunemente noto come alga rossa. Gli esperti smentiscono ogni legame tra il cambiamento cromatico e i recenti eventi sismici della zona flegrea: non vi sarebbe, dunque, alcuna correlazione con l’attività del sottosuolo, bensì un semplice ciclo vitale micro-organico, favorito dalle attuali condizioni climatiche.

LE SUGGESTIONI DEL MITO – È difficile osservare le acque tinte di “sangue” senza pensare alla carica sacrale di questo luogo. Per gli antichi, l’Averno era la Porta degli Inferi: un luogo originariamente caratterizzato da esalazioni sulfuree così dense che — come suggerisce l’etimologia del nome (a-ornos, senza uccelli) secondo la testimonianza di Strabone — nessun volatile poteva attraversarlo senza cadere esanime. La colorazione attuale sembra quasi evocare il ribollire delle acque sotterranee dei fiumi infernali, come lo Stige o il Cocito, conferendo al paesaggio flegreo un’aura simbolica che unisce la realtà della natura alla forza immortale del mito.