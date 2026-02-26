Carla trovata morta in casa a Pozzuoli: indagata l’amica peruviana. Domani l’autopsia

POZZUOLI – Una cinquantaduenne originaria del Perù è stata iscritta nel registro degli indagati in merito alla morte di Carla Ribeiro, la 42enne brasiliana residente a Pozzuoli, trovata morta domenica scorsa nella sua abitazione in via Barletta, a via Napoli. L’ipotesi di reato, al momento, è quella di morte come conseguenza di altro reato. La notizia della decisione da parte della Procura di Napoli è stata anticipata dal giornale online Internapoli. Si tratterebbe, comunque, di un atto dovuto visto che l’amica è stata l’ultima persona ad averla incontrata. Le due, secondo quanto ricostruito, hanno trascorso la notte insieme nell’abitazione della vittima. Poi, intorno alle 5 del mattino, la peruviana avrebbe fatto ritorno nella sua casa.

L’AUTOPSIA – La donna è stata ascoltata dai carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno acquisito dispositivi mobili delle due e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Carla è stata trovata morta, forse a causa di un’ischemia. Non si esclude, tra le ipotesi al vaglio, anche un abuso di sostanze psicotrope. Interrogativi che saranno sciolti domani, giornata in cui è prevista l’autopsia che sarà effettuata presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli.