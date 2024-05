«Rafforzare il legame tra Pozzuoli e il progetto europeo» E Palazzo Migliaresi si tinge di blu per la festa dell’Europa

POZZUOLI – «Oggi 9 Maggio, data in cui celebriamo la Festa dell’Europa, è una giornata per me veramente significativa per riflettere sull’importanza della democrazia e dell’unità europea. In questa occasione speciale, Palazzo Migliaresi a Pozzuoli, simbolo della nostra comunità locale, questa sera, si tingerà di blu, il colore dell’Unione Europea, per onorare e rafforzare il legame tra la nostra città e il progetto europeo. La Festa dell’Europa è un’opportunità per celebrare i valori fondamentali su cui si fonda l’Unione Europea: democrazia, pace, solidarietà e cooperazione. È anche un momento per riaffermare il nostro impegno a costruire un’Europa più unita, inclusiva e prospera, partendo dalle nostre comunità. La rete “Building Europe with Local Councillors” (BELC) di cui faccio parte, che coinvolge consiglieri locali di diverse città europee, è un esempio tangibile di come la politica locale possa contribuire a rafforzare l’Europa. In questo spirito di collaborazione e solidarietà europea, l’illuminazione di Palazzo Migliaresi di blu simboleggia l’impegno della nostra amministrazione a costruire un’Europa basata sui valori della democrazia, della tolleranza e della diversità. È un segno tangibile del legame indissolubile tra Pozzuoli e il progetto europeo, e un invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla costruzione del nostro futuro comune, anche con il voto. Mentre celebriamo la Festa dell’Europa e guardiamo avanti con speranza e determinazione, ricordiamo che il nostro destino è legato a quello dell’Europa nel suo insieme. La mia riflessione è che siamo tutti parte di una comunità europea più ampia, e insieme possiamo costruire un futuro migliore».

Dott.ssa Manuela D’Amico (consigliera comunale di Pozzuoli)