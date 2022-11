Raffica di furti in appartamento a Pozzuoli e nell’area flegrea

POZZUOLI – Tre a Toiano, uno a Licola, uno a Quarto e uno Bacoli. E’ il bilancio dei furti in appartamento avvenuti negli ultimi giorni a Pozzuoli e nel resto dell’area flegrea. In alcuni casi i ladri hanno agito addirittura con la presenza dei proprietari all’interno delle case. Nel mirino è finito anche il nuovo complesso residenziale sorto in via Toiano, di fronte all’ex complesso Damiani. Colpi che arrivano dopo i furti in casa del calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, avvenuto nel parco Cuma di Monterusciello, e del tentato furto ai danni del consigliere comunale di Bacoli e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Nello Savoia, seguito poi da un colpo in una vicina abitazione.