Raffica di furti d’auto, la denuncia: «Pozzuoli non è più una città sicura e vivibile»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve mi chiamo Gennaro e sono un cittadino di Bacoli. La notte tra il 17 e il 18 settembre 2023, anche io come moltissime persone, ho subito un furto d’auto a Pozzuoli, esattamente in Via Campi Flegrei, sulle strisce blu con grattino fatto. L’auto rubata è una Peugeot 208 grigio topo targata FS401RR. Scrivo questa e-mail oggi perché leggendo un altro articolo di auto rubata , magari il Comune di Pozzuoli prenderà provvedimenti. Credo siano loro i colpevoli principali perché con tutti i furti che avvengono ogni giorno, vigili e carabinieri non effettuano controlli in zona e posso dire che Pozzuoli non è più una città sicura e vivibile. Vorrei che l’articolo venisse pubblicato se possibile in modo da dare un cenno e la speranza che la cosa si possa risolvere».