A Bacoli una fiaccolata in memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di femminicidio

BACOLI – A Bacoli una fiaccolata in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza e femminicidio. Nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, una delle ultime giovani donne vittime di violenza, domani alle 16:30, è prevista una manifestazione di piazza, con corteo che parte dalla Villa Comunale per arrivare in Piazza Marconi, promossa da un comitato cittadino e patrocinata dal Comune di Bacoli.