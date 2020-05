Militari dell’Esercito Italiano in prima linea per aiutare i cittadini. Ieri mattina a Pozzuoli i bersaglieri del 7° Reggimento della Brigata “Pinerolo” schierati con il Raggruppamento “Campania”, hanno donato sangue da destinare agli ospedali. L’iniziativa è andata in scena all’interno dell’Accademia Aeronautica dopo risiedono provvisoriamente i militari impegnati in questi mesi nelle missioni “Strade Sicure” e “Terra dei Fuochi”.