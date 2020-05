POZZUOLI – Caos e tensione questo pomeriggio ad Arco Felice dove un uomo ha dato in escandescenze rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 che ha condotto l’esagitato in ospedale. I fatti sono avvenuti in un traversa di via Montenuovo Licola Patria, nei pressi di pub e pizzerie della zona, poco dopo le 17.30. Folla di curiosi e traffico in tilt come non si vedeva da tempo. Stando ad alcuni testimoni l’uomo si sarebbe sdraiato a terra davanti all’ingresso di un locale rifiutandosi di andare via prima dell’intervento dei militari.

