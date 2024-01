Raccolta differenziata, attiva a Monte di Procida l’App Junker

MONTE DI PROCIDA – Operativa la Junker App a Monte di Procida. La DM Technology Srl, affidataria del servizio di igiene urbana, ha messo a disposizione degli utenti un servizio gratuito per la raccolta differenziata. Un utile strumento per rendere più semplice, rapida e corretta l’informazione ai cittadini, nell’ottica di ottimizzare e rendere più agevole il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani. «Migliorando la quantità e la qualità della raccolta differenziata, il Comune di Monte di Procida potrà, così, vedere ridursi i costi di gestione dei rifiuti urbani. Con Junker, si avrà anche la possibilità di ricevere messaggi diretti da questa Amministrazione in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici», dichiara il commissario straordinario Giovanni Lucchese. Per iniziare a usare Junker, basta scaricare l’App sul proprio smartphone. Si avrà a disposizione un vero e proprio tutor personale, che aiuterà a differenziare correttamente i rifiuti. In caso di dubbi, basterà inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per conoscerne in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker. Al suo interno si troveranno, infatti, quiz per imparare a differenziare e a ridurre i propri rifiuti, mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio.