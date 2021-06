QUARTO – Aumentare la vivibilità nel centro storico e rafforzare sempre di più la destinazione di centro commerciale naturale e di riferimento culturale e religioso della città di Quarto. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che intende pedonalizzare tutto il centro cittadino in quanto luogo attrattivo e di aggregazione. Da qui l’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Antonio Sciarrillo, che prevede il divieto di transito a tutti i veicoli a motore, compresi quelli con dispositivi elettrici, in via Giorgio De Falco, nel tratto adiacente piazza Santa Maria. Il provvedimento è valido per tutti i fine settimana (dalle 18 di venerdì fino alle 24 di domenica) di giugno e luglio.