QUARTO – Le forze di maggioranza e di opposizione tornano a riunirsi nell’aula consiliare “Peppino Impastato” di Quarto. L’Assemblea si terrà a porte aperte in diretta streaming nella giornata di domani alle 16. Sono 12 i punti all’ordine del giorno su cui i consiglieri comunali si ritroveranno a confrontarsi. Nel corso del civico consesso verranno approvate le tariffe della Tari per l’anno 2021 e sarà dato il via libera al Piano economico finanziario. Numerose le mozioni presentate dai gruppi consiliari di minoranza: si va dalla potatura delle piante alla rimozione degli alberi adiacenti la villa comunale sino alla costituzione di un tavolo che riunisca amministrazione, commercianti e associazioni del territorio per favorire una viabilità sostenibile. Sotto la lente delle forze politiche finiscono il verde pubblico e la raccolta rifiuti porta a porta.

LA FESCINA – I consiglieri comunali Giovanni Santoro e Vaccaro Celestino chiedono, inoltre, una manifestazione d’interesse per realizzare un parcheggio a raso nelle vicinanze del sito archeologico “La Fescina” e del centro parrocchiale “Regina della Pace”.