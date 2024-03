QUARTO/ Ucciso e sciolto nell’acido per uno scambio di persona, scattano altri tre arresti

QUARTO – Fu ucciso per un errore da esponenti di spicco del clan Polverino perché ritenuto l’amante “indesiderato” della sorella di uno dei killer. E il suo corpo venne distrutto con l’acido. Giulio Giaccio, operaio incensurato di 26 anni, assassinato nel luglio di 23 anni fa, con la camorra non aveva alcun tipo di legame. Secondo quanto emerso dalle indagini si trattò di uno scambio di persona. Questa notte i carabinieri hanno notificato tre ordinanze di custodia cautelare a carico di altri tre soggetti, ritenuti responsabili dell’omicidio. Si tratta di Raffaele D’Alterio, 53enne; Salvatore Simioli, 56enne e Salvatore De Cristofaro, 55enne, a cui si è giunti attraverso le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. Sotto processo per la morte di Giaccio ci sono già Carlo Nappi e Salvatore Cammarota, reo confessi, ritenuti esponenti del clan camorristico Polverino, operante sul territorio di Marano e Quarto. I due sono in attesa della sentenza di primo grado. L’inchiesta è condotta dai pm Giuseppe Visone e Maria Di Mauro.

L’OMICIDIO – Le indagini degli inquirenti hanno permesso di scoprire che l’operaio di Pianura, Giulio Giaccio, venne scambiato per un certo Salvatore, un uomo che stava intrattenendo una relazione osteggiata con la sorella di Cammarota. Gli assassini, fingendosi poliziotti, costrinsero la vittima – che era in compagnia di un amico il quale poi avvertì i familiari – a salire a bordo della propria auto dove venne interrogato. Giaccio negò più volte di avere una relazione sentimentale con quella donna, ciononostante venne ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa e il cadavere fu distrutto completamente con l’acido.