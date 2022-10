QUARTO – Era sottoposto ai domiciliari perché condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie che abita a Quarto. Ci troviamo a Napoli sulla collina dei Camaldoli. I carabinieri della tenenza flegrea decidono di perquisire l’abitazione dell’uomo, un 46enne del posto. Durante le operazioni è avvenuta la scoperta: rivenuta e sequestrata una pistola revolver calibro 38 special con matricola in parte abrasa e 11 proiettili dello stesso calibro. L’arma era stipata nella cantina e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L’arrestato, che ora è in carcere, è in attesa di giudizio e dovrà rispondere del reato di detenzione di arma clandestina.