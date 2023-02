QUARTO/ Travolto e ucciso da un’auto in corsa: oggi l’ultimo saluto ad Alessandro

QUARTO – La città di Quarto è pronta a dare l’ultimo saluto ad Alessandro Sulmonte, 48enne travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada in via Dante Alighieri. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella parrocchia di San Castrese a Quarto. La tragedia è avvenuta sabato mattina alle 7: per cause ancora in corso di accertamento un 52enne, alla guida della propria autovettura, ha falciato il 48enne, padre di due figli. Alessandro è morto sul colpo. La salma è stata poi trasferita al Policlinico di Napoli per l’autopsia e solo nelle scorse ore restituita alla famiglia per i funerali.

OMICIDIO STRADALE – L’uomo, alla guida dell’auto, è stato denunciato per omicidio stradale. Eseguiti anche gli esami tossicologici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e i colleghi della tenenza di Quarto che hanno eseguito i rilievi del caso e ricostruito la dinamica del sinistro.