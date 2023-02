«Cercasi candidato sindaco», l’appello di Bacoli Futura

BACOLI – A Bacoli c’è chi guarda al futuro. Si scaldano, infatti, già i motori in vista delle prossime amministrative. A muoversi soprattutto alcune realtà associative che puntano a realizzare nuovi progetti politici. Idee che man mano stanno già prendendo forma. È il caso, ad esempio, di “Bacoli Futura”, associazione culturale e di promozione turistica e marketing territoriale, che punta l’indice contro l’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione. L’obiettivo del sodalizio è voltare presto pagina.

L’APPELLO ALLA CITTA’ – «Mancano meno di 14 mesi alla scelta del nuovo sindaco di Bacoli che governerà il paese dalla primavera 2024 in poi. Dopo il fallimento di Freebacoli – sotto gli occhi di tutti – cresce in città la voglia di cambiamento e di progettare il futuro. Indicateci le vostre priorità e segnalateci le candidature (anche in privato) di chi preferireste alla guida del nostro paese», questo l’appello lanciato dall’associazione “Bacoli Futura” alla comunità locale. Il gruppo, in particolare, reclama maggiore attenzione per le realtà di Cuma, Fusaro, Baia, Scalandrone, Torregaveta, Cappella, Miseno e Miliscola.