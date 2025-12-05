QUARTO/ Sport e socialità, inaugurata la nuova area attrezzata a piazza Mercato

QUARTO – “Abbiamo inaugurato stamani la nuova area attrezzata all’aperto per l’attività fisica in piazza Mercato. La nostra città entra così nella grande rete nazionale di “Sport di Tutti – Parchi”, il progetto, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e con il sostegno di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani: il primo intervento effettuato in provincia di Napoli.” È quanto fa sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino. L’area attrezzata sarà a disposizione di tutti i cittadini, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la socialità attraverso lo sport ma anche di rafforzare l’impiantistica sportiva al servizio dei cittadini. Sulle strutture sono stati poi posizionati dei qr-code, grazie ai quali sarà possibile accedere a videotutorial di allenamento. L’area è stata affidata in adozione all’ASD Quartograd che si occuperà della gestione. “Un grazie all’assessore allo Sport Filippo Celano; a Francesca Merenda coordinatore regionale Sport e Salute Campania, Domenico Martinelli presidente ASD Quartograd e Nicola Caramiello campione italiano di lotta stile libero.” ha concluso Sabino.