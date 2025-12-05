Bacoli Capitale della Cultura 2028, scelta la giuria

BACOLI – Il Ministero della Cultura ha definito la nuova Giuria per la selezione della città vincitrice per la “Capitale della Cultura 2028”. Con decreto firmato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, è stata ufficializzata la composizione della Giuria incaricata di selezionare la Capitale Italiana della Cultura per il 2028, a cui partecipa anche Bacoli. Alla guida del gruppo, per il quarto anno consecutivo, è stato nominato Davide Maria Desario, attuale Direttore di AdnKronos, che ricoprirà il ruolo di Presidente della Commissione. Oltre a Desario, la Giuria sarà composta da esperti con competenze riconosciute nel settore culturale e accademico: Stefano Baia Curioni (Storico dell’Economia e cattedra alla Bocconi), Vincenzina Diquattro (siciliana e direttrice di Teatro), Luca Galassi (Direttore Beni Culturali per la regione Sardegna), Luisa Piacentini (presidente Consiglio Autonomie Locali Lazio), Davide Rossi e Vincenzo Trione (saggista e storico e critico d’arte).

PARTECIPANTI – Le 23 città, tra cui figurano Anagni, Ancona, Bacoli, Benevento, Catania, Colle di Val d’Elsa, Fiesole, Forlì, Galatina, Gioia Tauro, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Moncalieri, Pieve di Soligo, Pomezia, Rozzano, Sala Consilina, Sarzana, Tarquinia, Unione dei Comuni della Città Caudina, Valeggio sul Mincio e Vieste, hanno presentato la loro candidatura per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Entro il 18 dicembre la giuria appena nominata stilerà la classifica delle dieci finaliste che si contenderanno la nomina che sarà ufficializzata a marzo prossimo.