POZZUOLI/ Navette e parcheggi gratuiti per gli aperitivi e gli spettacoli del S’Move Festival alla Darsena

POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli, in vista del primo evento musicale del S’Move Festival e degli aperitivi di sabato 6 dicembre alla Darsena, ha disposto un servizio gratuito di navette e l’apertura straordinaria di sei parcheggi a sosta gratuita fino alle 02:00 di domenica 7 dicembre. Inoltre, per l’occasione, sarà riaperta a partire dalle ore 07:00 via Pergolesi con senso di marcia alternato.

I PARCHEGGI – I sei parcheggi a sosta gratuita sono: Molo Caligoliano, nei pressi della Darsena; Scuola Pergolesi, ad Arco Felice; Parco Urbano attrezzato, in via Vecchia delle Vigne; Mercato Ittico all’ingrosso di via Fasano-via Roma; Complesso Olivetti, in via Campi Flegrei; Mercato Ortofrutticolo, in viale dell’Europa Unita. Le navette per il centro storico di Pozzuoli partiranno dai parcheggi ogni 20 minuti. Il servizio sarà attivo dalle 17 alle 01:00.