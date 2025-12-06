POZZUOLI/ Dopo l’incendio diverse famiglie rientrano nelle loro case

POZZUOLI – Nel pomeriggio di ieri diverse famiglie, residenti al lotto 16, hanno fatto rientro nelle loro case dopo due giorni trascorsi negli hotel a seguito dell’incendio costato la vita alla povera 61enne Maria Rosaria Schiano. Non tutte però: per alcuni nuclei familiari non è stato possibile rientrare a causa dei danni provocati dal rogo. Si tratta, in particolare, delle abitazioni che sorgono lungo la verticale della casa distrutta dalle fiamme e interessata dal crollo di una parte del solaio. Per questi residenti, che dovranno ancora attendere, il comune di Pozzuoli ha messo loro a disposizione un contributo di autonoma sistemazione.