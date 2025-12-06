POZZUOLI/ A Largo Palazzine arriva il villaggio di Babbo Natale

POZZUOLI – Musica, animazione, giochi e spettacoli a “Largo Palazzine” dove da oggi apre il primo villaggio di Babbo Natale. La manifestazione è stata organizzata dai commercianti della zona con il patrocinio e il sostegno del comune di Pozzuoli. Cinque sono le date sul calendario degli eventi: oggi, lunedì 8, sabato 13, domenica 14 e domenica 21 dicembre dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20. Nel villaggio i bambini potranno scrivere una lettera da consegnare al Babbo Natale presente in “piazza del ricordo” con la sua casetta. L’animazione sarà a cura dell’agenzia Casper di Daniele Maffettone, ormai una garanzia di divertimento per i più piccoli.