RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Di seguito la segnalazione di un cittadino di Quarto scaraventato a terra da un’auto che si è data alla fuga. Ieri pomeriggio il nostro lettore viaggiava a bordo di un quad in via Masullo, a Quarto. «Praticamente un’auto mi ha scaraventato a terra e si è data alla fuga. L’incidente è accaduto alle 17 del pomeriggio, in pieno giorno».