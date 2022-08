RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Sono più di tre giorni che cerco di prenotare una visita all’ospedale di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e il telefono (per tutti i numeri) di prenotazione è fuori posto. A mio parere è una vergogna! Se è stato offerto un servizio pubblico di prenotazione, non vedo perché non bisogna usufruire di questo servizio. E se vogliamo parlare di una persona anziana, che non ha una macchina o di una persona ammalata, che deve prenotare una visita, è ancora più vergognoso non offrire questo servizio. Premetto che io sono una persona affetta da sclerosi multipla e per colpa di questo disservizio domani devo perdere mezza giornata per prenotare una visita. Devo arrivare in ospedale con mezzi pubblici, fare un bel cammino a piedi e stare in fila in piedi non so con quante persone. Cosa che a me nn toccherebbe fare perché potrei prenotare tranquillamente telefonicamente. Spero che su Cronaca Flegrea venga pubblicata questa segnalazione per far vergognare queste persone che vengono pagate, ma preferiscono mettere il telefono fuori posto».