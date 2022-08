POZZUOLI – Proseguono gli interventi di manutenzione del verde pubblico sul territorio di Pozzuoli. Previsto per questa settimana l’abbattimento di un esemplare di Platano posto sul margine della carreggiata in viale Dei Platani, a Licola. L’albero, sulla base del monitoraggio effettuato dai tecnici, è stato ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità. Nel corso di queste giornate si procederà, inoltre, al completamento della manutenzione del verde pubblico sul lungomare Pertini, in villa Avellino, nella piazzetta del Carmine, nella zona del Lago d’Averno. Coinvolti anche gli spazi esterni di alcune scuole del territorio.