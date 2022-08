MONTE DI PROCIDA – Giornata di lutto a Monte di Procida. È venuto a mancare prematuramente il maresciallo Alessandro Guarneri. A strapparlo alla vita a soli 46 anni è stata una malattia. A dare la triste notizia è il sindaco Giuseppe Pugliese: «Un dolore che colpisce tutta la nostra comunità. Sono profondamente addolorato per la morte del maresciallo Alessandro Guarneri. Un ragazzo serio, un padre di famiglia esemplare, esempio per i più giovani, ha sempre svolto il suo lavoro di carabiniere con estrema dedizione e competenza, benvoluto e stimato dai cittadini. In questo triste momento, il mio pensiero va innanzitutto ai familiari, ma anche alla sua seconda famiglia, l’Arma dei Carabinieri, che perde un “figlio” fedele e validissimo . Anche se il maresciallo è nato e cresciuto altrove, una parte importante della sua vita ormai era qui, nella nostra città. Ci stringiamo ai suoi cari, consapevoli che il loro dolore è anche il nostro». I funerali si terranno domani alle 17:30 nella chiesa dell’Assunta a Monte di Procida.