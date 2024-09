QUARTO/ Rifiuti non differenziati e depositati fuori orario, il Comune bacchetta i residenti

QUARTO – Giro di vite contro gli incivili. Il Comune di Quarto porta avanti la sua battaglia per aumentare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio. I controlli procedono ormai senza battute d’arresto. L’altra mattina sono stati trovati rifiuti non correttamente differenziati e depositati fuori orario in via Crocillo. L’Ufficio Ambiente ha così disposto l’apposizione dei bollini “rifiuti non conformi” e avviato l’iter per le relative contestazioni. «Secondo i dati ufficiali la percentuale di raccolta differenziata a Quarto è arrivata al 73,3 % al 31 luglio scorso. Dobbiamo migliorare ancora di più questo dato, grazie alla collaborazione dei cittadini e delle cittadine di Quarto», le parole dell’assessore all’Ambiente, Filippo Celano.