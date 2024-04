QUARTO/ Ragazzine imbrattano villa comunale, il sindaco pubblica video: «Chiedete scusa alla città»

QUARTO – «Chiedete scusa alla città». È l’appello inviato dal sindaco di Quarto, Antonio Sabino, a tre ragazzine riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza mentre imbrattavano la villetta comunale. Il sindaco, dopo aver visionato le immagini, ha pubblicato un breve filmato in cui si vedono le minori scrivere con un pennarello nero sul muretto e sul pavimento in uno degli spiazzi dell’area verde. «Quanto accaduto in Villa Comunale è un atto vandalico contro la città. – ha detto Sabino – Qual’è lo scopo di imbrattare pavimentazione e muretti con scritte senza alcun senso? Perché deturpare uno dei luoghi di aggregazione della nostra Quarto? Sono queste le domande che mi sono posto guardando le immagini. Il tutto è stato ripreso dal fitto sistema di videosorveglianza che stiamo impiantando sul nostro comune proprio con l’intento di garantire sicurezza ed evitare scene del genere.»

L’APPELLO – Una “ragazzata” che ha indignato tanti cittadini e che ha spinto il sindaco a lanciare un appello alle tre ragazzine e alle loro famiglie: «L’appello che rivolgo alle tre autrici del gesto è quello di presentarsi spontaneamente in Comune, prima che le indagini le coinvolgano, e insieme ai loro genitori per chiedere scusa alla città. Insieme poi troveremo il modo di riparare al danno. Dobbiamo lanciare un messaggio alle nuove generazioni: Quarto è vostra, di tutti, dovete prendervene cura. Non deturparla!».

LA RISPOSTA – Nel pomeriggio, le tre minori dopo essersi riconosciute, si sono messe in contatto con gli uffici della Polizia Municipale di Quarto e lunedì, insieme ai rispettivi genitori, saranno ricevute dal sindaco Sabino a cui chiederanno scusa per l’atto vandalico.